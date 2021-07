Ayer dimos a conocer en La Verdad Noticias que Gaby Spanic, actriz mayormente conocida por haber dado vida a Paola Bracho en la exitosa telenovela La Usurpadora de Televisa, despertó las más bajas pasiones de los caballeros al compartir una sexy fotografía en Instagram. La imagen fue comentada por los conductores del programa Sale El Sol.

Durante la sección Pájaros en el Alambre de esta emisión transmitida por la señal de Imagen Televisión, los conductores Alex Kaffie, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado lanzaron duros y burlescos comentarios contra la actriz relacionados a la demanda que recientemente perdió en contra de Gustavo Adolfo Infante.

¿Qué dijeron los conductores de Sale El Sol?

Todo comenzó cuando Alex Kaffie enseñó en pantalla la fotografía donde la actriz modelaba en poca ropa para Instagram: “Gustavo Adolfo, no quiero que se te frunza el ceño. Fíjense que tenemos una fotografía de Spanic, que posó con muy poca ropa y esto con pretexto de que ha concluido la participación en una telenovela”.

Seguido de este comentario, la conductora Joanna Vega-Biestro dijo en un tono burlón que ella fingía su figura: “Espero que no me demande por lo que voy a decir, pero hay fotos en donde se nota que no está respirando; o sea, se ve bien, pero se nota que no está respirando, perdón, pero se así se ve”.

Asimismo, Ana María Alvarado mencionó la demanda que perdió ante su compañero de programa: “Por tu culpa se va a caer ese corset, porque por la demanda que tiene que pagar no le alcanzó para los tirantes”. A este comentario se le sumó Alex Kaffie: “¿A poco si vas a tener el corazón de que le embarguen sus cositas? No seas así, Gustavo Adolfo”.

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante a Gabriela Spanic?

La actriz venezolana ha perdido una demanda contra Gustavo Adolfo Infante y ahora deberá pagarle 400 mil pesos.

Finalmente y para dar por concluido el tema, el periodista Gustavo Adolfo Infante le pidió a la actriz de telenovelas que pague el adeudo que tiene con él o de lo contrario amenazó con embargarla: “Que nos pague para donárselo a los niños o si no la embargamos. ¿Crees que, si ella me hubiera ganado, me hubiera perdonado algo?”.

Recordemos que Gaby Spanic demandó a Gustavo A. Infante por presunto daño moral, esto luego de que el periodista presentara una nota donde supuestamente ella hablaba mal de Lucero. Para mala fortuna de la actriz, ella perdió la demanda, por lo que deberá pagar aproximadamente 400 mil pesos mexicanos.

Fotografías: Redes Sociales