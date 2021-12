Conductores de “Hoy” muestran apoyo a Galilea Montijo tras polémicas

Galilea Montijo se mostró consternada ante las múltiples muestras de cariño que ha recibido y que incluso sus compañeros del “Programa Hoy” así se lo han dado a saber, reiterándole que son una gran familia para apoyarse en las buenas y en las malas.

Como recordarás, la conductora narró en viva voz de todo lo que la han acusado, desmintiendo cada uno de los puntos a tratar y rompiendo en llanto ante la súplica para la prensa.

Dicho vídeo causó conmoción en las redes sociales, siendo Andrea Legarreta la primera en brindarle su apoyo, seguido de una gran comunidad de artistas que le comentaron en redes sociales.

Así reaccionaron en el “Programa Hoy”

Los conductores del “Programa Hoy” iniciaron este día el programa con un caluroso abrazo a Gali, haciéndole saber que cuenta con su apoyo y que hoy más que nunca están unidos como una verdadera familia, esto tras el conmovedor video que publicó la conductora.

“Antes de arrancar, queremos recordarles que en Hoy somos una familia. Como siempre de la mano, caminamos juntos. Mi Gali estamos contigo hoy y siempre. Te amamos”, dijo Andrea Legarreta.

Seguido de ello, Raúl Araiza, Tania Rincón, Andrea Escalona, Arath de la Torre y Paul Stanley se unieron en un caluroso abrazo para su compañera, quien con voz entre cortada les agradeció por tomarse el tiempo de apapacharla.

Galilea Montijo agradece en “Hoy” el apoyo recibido en redes sociales

¿De qué acusan a Galilea Montijo?

Luego de apoyo mostrado por sus compañeros al inicio del programa, la conductora decidió cerrar el tema con unas palabras de agradecimiento a su público y también explicó un poco el contexto del por qué decidió subir el vídeo a redes.

“Muchas gracias, sobre todo al público, que bueno no hice más que defender a mi familia. Estoy tratando de defender a mi familia de que no se pise más a mi familia. Yo he dicho que la vida privada de toda la gente, está en lo privado, pero bueno yo siempre tengo que dar la cara. Yo ya no voy a volver a hablar del tema. Siempre he sido una persona que lo único que he hecho es llevarles una sonrisa y de eso se trata, de que a pesar de que estemos en el piso, hay que levantarse. En la vida hay cosas buenas y malas, a veces nos toca. Con la cara en alto. Qué venga alegría. Los quiero mucho”, indicó Galilea.

Por si no lo recuerdas… Galilea Montijo fue señalada por la periodista Anabel Hernández en su libro “Ema Coronel y otras señoras del narco”, de haber sostenido una relación con Arturo Beltrán Leyva, narcotraficante fundador de uno de los cárteles más sanguinarios de México.

