Conductora humilla a Karla Panini por robarle al marido a su amiga ¡Escándalo!

Karla Panini sigue dando de qué hablar en las redes sociales y es por ello que la actriz tras haber protagonizado un tremendo escándalo al quitarle el esposo a su mejor amiga, la presentadora decidió cerrar su cuenta de Instagram.

Recordamos que la comediante y la actriz Karla Luna lograron convertirse en las favoritas de la televisión tras su participación como "Las Lavanderas", pero tiempo después su mejor amiga traicionó a Luna al bajarle al marido.

Aunque el polémico momento ocurrió hace algunos años, los internautas aún no olvidan la traición de la famosa, y es por ello que aprovecharon de las redes sociales para difundir un extraño comentario atacando a Karla Panini.

La imagen rápidamente se hizo viral en internet, por lo que la comediante prefirió cerrar su cuenta oficial de Instagram. Ante su inesperada decisión, algunos conductores de la televisión han opinado al respecto.

Conductora reacciona ante la polémica de la actriz

Durante la emisión de "Chisme no Like" la conductora Elisa Beristain aclaró el motivo por el cual la ex Lavandera eliminó su cuenta social, explicando que se debió a un cambio de verificación y no por un meme que recibió de los internautas.

"Esto sucedió hace cinco años, se acuerdan comadritas, Américo fue y le quitó a los hijos que había tenido con Karla la morena y hasta la fecha según lo que me reporta la hija de Karla la morena, no le permiten ver a sus hermanitos".

Karla Panini se ha convertido en la figura pública más odiada de las redes sociales, pues luego de las fuertes revelaciones que hizo Karla Luna en diversas entrevistas, se reflejaba la tristeza por la traición que sufrió de una de sus mejores amigas.

"Las Lavanderas aunque eran súper exitosas, pues Karla Panini hasta el momento no ha podido levantarla, porque la gente no olvida la traición". Comentó la conductora del programa.

