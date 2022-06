Conductora del programa Hoy deja Televisa y llega de luto a Ventaneando.

Luego de 4 años en Televisa y revelar que espera un bebé con su pareja Marco Estrada, la conductora del programa Hoy Andrea Escalona deja el matutino para sumarse a las filas de TV Azteca, en donde dio una emotiva entrevista en la que recordó que el luto que ha llevado tras la muerte de su madre, la productora Magda Rodríguez.

La Verdad Noticias informa que, Escalona trabajó por más de 10 años en el Ajusco; ¿Será que nuevamente podría irse a la competencia? La presentadora dio una exclusiva entrevista para la emisión de espectáculos en donde trabaja su ex pareja Daniel Bisogno.

Luego de la muerte de su madre Magda en 2020, fue la tía de Escalona quien se quedó a cargo de la producción del programa Hoy: Andrea Rodríguez. Desde entonces ambas han permanecido en el matutino, no obstante, existen rumores que no llegarían al siguiente año, ya que se les acabaría el contrato.

Andrea Escalona está muy feliz de convertirse en madre

A pesar de que no se tiene claro si la conductora Andrea Escalona abandonará la televisora de San Ángel, sorprendió su aparición en el Ajusco, en donde se dijo muy feliz de que pronto se convertirá en mamá por primera vez junto a su novio, con quien tiene 11 meses de relación.

En entrevista exclusiva para el programa de Pati Chapoy, dijo cómo supo que estaba esperando un bebé: “Desde el primer segundo, fuimos al concierto de Coldplay, nos robaron los celulares... Yo lo vi y dije 'estoy enamoradísima'. Tengo una gran pareja, estaba enamoradísima y ese día cayó del cielo, creo que los niños vienen de allá arriba”.

Andrea Escalona sigue de luto por la muerte de su madre

La famosa conductora también narró cómo ha vivido el luto a casi dos años de la muerte de su madre Magda: “Desde que me enteré siento que es el alma de mi mamá, siento que mi mamá tuvo que ver en esto, no sé si hay gente que crea en esto o no pero siento a mi mamá muy presente”.

Agregó: “Cuando la perdí sentí que perdí certeza, cuando ella estaba sentía que todo iba a estar bien pero ahora con mi bebé siento que todo va a estar bien. Se que Magda desde el cielo está muy emocionada y sí, de cierta manera lo comparto con ella”.

