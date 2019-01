Conductora de "Ventaneando" muestra sexys piernas con minifalda de cuero (FOTO)

La conductora del programa "Ventaneando" compartió una sensual fotografía, mostrando sus encantos y es que Jimena Pérez conocida en el medio del espectáculo como 'La Choco', causó sensación al lucir sus sexys piernas posando con una minifalda de cuero.

La bella Jimena Pérez de nueva cuenta subió la temperatura en las redes sociales por la atrevida imagen donde mostró sexys piernas, de inmediato los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar.

"Estas maravillosamente Hermosa", "Se me hace muy tierna y su belleza impacta me encanta toda ella pero su cara es de ensueño", "Guapísima siempre", "Hermosas piernas", "Preciosa. Amo tu look el rojo te queda de maravilla". Mencionaron los usuarios.