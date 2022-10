Conductora de Venga la alegría queda fuera del programa; por este motivo

Venga la alegría (VLA) sin duda alguna se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión mexicana, gracias a la gran variedad de contenido que ofrece así como las diferentes secciones que lo conforman, sin dejar de lado a sus conductores quienes se han ganado el cariño del público.

No obstante en La Verdad Noticias te mencionamos que luego de la sorprendente e inesperada salida de Sandra Smester directora de contenido de Tv Azteca, mucho se especuló sobre la permanencia de algunos de sus programas así como sus productores y parte del equipo.

Es por eso que los presentadores supuestamente se sentían intimidados por los cambios que podrían ocurrir con la transmisión del matutino, sin embargo aparentemente las cosas siguen tranquilas por lo cual todavía se mantienen al aire, llevando entretenimiento de calidad a cada uno de los hogares que los sintonizan.

La conductora que abandonó VLA

Mati Álvarez

Se trata de la famosa atleta Mati Álvarez quien se diera a conocer tras convertirse en la ganadora de la tercera temporada del reality de competencia “Exatlón”, luego de una excelente y casi impecable participación durante dicho programa pues logró permanecer hasta el último momento, gracias a su increíble desempeño.

No obstante fue hasta su participación en Exatlón All Star que se unió a las filas de Venga la alegría en su emisión de fin de semana, como una de sus conductoras, sin embargo no fue vista al frente de dicho programa el sábado 1 y domingo 2 de octubre porque anunció en su cuenta oficial de instagram que acudiría a la boda de una de sus mejores amigas.

Venga la Alegría Fin de Semana conductores 2022

Conductores de VLA fin de semana

Luego de darse a conocer que Venga la alegría también se transmitiría los fines de semana, poco a poco se fue presentando a quienes formarían parte de dicho proyecto en el que salieron a relucir nombres como La Bebeshita, Alex Sirvent, Rafael Serdán, Aristeo Cázares así como Gaby Ramírez.

Cabe mencionar que los presentadores antes mencionados han logrado una mancuerna increíble tras un año de transmisiones, por lo que se espera que dicho programa continúe con el éxito que lo ha caracterizado.

