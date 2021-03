Conductora de Venga la Alegría vive vergonzoso momento en el programa

Una de las conductoras más importantes de la televisión mexicana vivió un terrible momento en pleno programa a nivel nacional.

No, no es el Programa Hoy del que hablamos, sino de su competencia Venga la Alegría.

Fue la bella ex pareja de Fernando del Solar, Ingrid Coronado, quien ya no se encuentra en la actualidad en el programa de televisión quien vivió tremenda pena al dejar escapar una flatulencia en pleno programa en vivo.

La hermosa conductora de televisión era uno de los rostros principales del matutino estrella cuando jugando "Sin palabras", una de las dinámicas dentro del programa, no pudo controlar esa necesidad natural.

En un vídeo que aún circula en redes sociales se puede observar cómo ante la dinámica, la ex Garibaldi quiso moverse rápidamente para ganar su turno, pero fue traicionada por su propio cuerpo y al percatarse de lo ocurrido, se quedó totalmente inmóvil y se llevó las manos al rostro en señal de pena.

Ingrid Coronado pasó un vergonzoso momento en Venga La Alegría

¿Qué pasó con Ingrid Coronado en Venga La Alegría?

Al parecer sus compañeros no entendieron muy bien lo sucedido y fueron captados algo sorprendidos o confundidos en ese momento; mientras que quien estaba a cargo de la sección, con gran maestría y profesionalismo, continuó con la misma para que no se percatara demasiado de lo ocurrido. A pesar de ello, sus esfuerzos no dieron mucho resultado, pues el vídeo aún circula por redes sociales.

La presentadora de televisión hace algún tiempo que ya no pertenece al equipo de VLA. Por muchos años, Coronado fue una de las consentidas de la televisión y rival directa de Andrea Legarreta, Galilea Montijo y compañía, conductores de Hoy; no obstante, su popularidad disminuyó desde su separación de Fer del Solar.

El guapo conductor tuvo que enfrentar una dura batalla contra el cáncer y tiempo después el mismo regresó, Fernando del Solar lo enfrentó de nuevo.

Mucho se ha dicho sobre que Ingrid Coronado no lo ha apoyado en este duro proceso y su popularidad con la audiencia bajó enormemente debido a esta relación.

Actualmente, quienes están al frente de la emisión matutina son Laura G y Cynthia Rodríguez, quien al parecer han obtenido enorme fuerza ya que el programa estrella de Televisa aseguran ha perdido mucha audiencia desde la partida de su querida productora Magda Rodríguez.

Hay quienes señalan, Andrea Rodríguez Doria está ahí solo por ser su hermana y realmente no ha podido con la audiencia del matutino estrella de Televisa.

¿Crees que la flatulencia de Ingrid Coronado fue un momento memorable de la televisión?, dinos tu opinión en los comentarios.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.