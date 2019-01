Conductora de "Venga la Alegría" muestra los pechos con vestido transparente

En el programa "Venga la Alegría" la sensual modelo Kristal Silva ha acaparado las miradas de los internautas por los sensuales y atrevidos vestuarios que usa en la emisión de TV Azteca.

La presentadora, quien recientemente se unió al programa de manera oficial, ha sido uno de los hermosos rostros en "Venga la Alegría".

En la instantánea que compartió Kristal Silva se aprecia que la conductora dejó al descubierto sus pechos con sensual vestido transparente.

Aún no termina @VengaLaAlegria , seguimos con mucho más ...��❤️ pic.twitter.com/z40F8yLoEM

Tras la publicación de la sensual conductora de TV Azteca, los usuarios han alagado la belleza de la modelo.

"@kristalsilva_ cejas, ojos, pestañas, pelo nariz, todo perfecto... no le veo ningún defecto", "Eres muy bonita Kristal y aunque estés en el equipo favorito me caes muy bien, eres súper buena onda", "Me encantan tus ojos Kristal". Mencionaron los usuarios.