Conductora de "Venga la Alegría" humilla a Cynthia Rodríguez con una micro falda

En el nuevo programa de "Venga la Alegría", la llegada de los conductores de "Todo un show" ha causado revuelo en las redes sociales, pues ahora en el foro de la emisión de TV Azteca, las conductoras tienen que compartir las secciones, tal es el caso de Cynthia Rodríguez y Kristal Silva.

La presencia de la novia de Carlos Rivera en el programa ha dividido opiniones, pues algunos televidentes mostraron su descontento en las redes sociales, incluso también han criticado la participación de la ex conductora de Televisa Laura G.

Conductora de "Venga la Alegría" humilla a Cynthia Rodríguez con una micro falda

Te puede interesar: TV Azteca une dos programas de televisión ¿Venga la Alegría sale del aire?

Y es que, en la emisión pasada del programa, las hermosas conductoras tuvieron un duelo de belleza, pues ambas lucieron sensuales mini faldas que resaltaron sus torneadas piernas; de inmediato los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y han mencionado que Silva luce más hermosa que Rodríguez.

Kristal Silva opaca a Cynthia Rodríguez en "Venga la Alegría"

Conductora de "Venga la Alegría" humilla a Cynthia Rodríguez con una micro falda

Aunque algunos internautas comenzaron a criticar los vestuarios que usan las conductoras de "venga la Alegría", mientras que otros usuarios han expresado que el programa ya no es tan entretenido como antes debido a los nuevos conductores que se unieron a la emisión.

"No me gusta como las visten, demasiado corrientes, pero ellas muy guapas", "No me gusta este nuevo Venga la Alegría cada vez pierde su esencia", "A Cynthia por más arreglos que se haga no deja de verse naca". Fueron algunos mensajes de los internautas.

Dale click a la estrella de Google New y síguenos

Conductora de "Venga la Alegría" humilla a Cynthia Rodríguez con una micro falda

Cabe mencionar que la nueva propuesta de fusionar a ambos programas en uno solo, no ha sido del agrado de los televidentes, pues ahora "Venga la Alegría" tiene más tiempo al aire, aunque nuevas secciones se han presentado en la emisión de TV Azteca.

Si quieres ver más contenido de Venga la Alegría ¡DALE CLIC AQUI!