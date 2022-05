Conductora de "Venga la Alegría" abandona el programa por esta razón

Cynthia Rodríguez deja "Venga la Alegría" por esta razón

El elenco de conductores de "Venga la Alegría" ha conformado una complicidad que traspasa la pantalla y logra levantar altos números de raiting para TV Azteca.

Cynthia Rodríguez una de las integrantes más queridas habría anunciado este día su salida del matutino, un hecho que sin duda dejó sorprendida a la audiencia.

La conductora explicó que, entre otros planes, quiere tener una escapada romántica con Carlos Rivera e incluso lanzó la indirecta sobre un posible embarazo.

La guapa conductora anunció este día su salida del programa, explicando que no será definitiva, sino que se trata de unas merecidas vacaciones.

“Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera. Me voy a relajar un tiempo, me voy de viaje un ratito, a disfrutar de mi relación y de mi vida para regresar recargada”, explicó.

Fiel a su estilo de bromear, la conductora pidió que alguien se caiga en su ausencia, haciendo referencia a los múltilples tropiezos que ha sufrido en vivo.

Cynthia Rodríguez en busca de ser madre

Una de las razones más fuertes en su periodo vacacional será el escribirle a la cigueña, un anhelo que tiene desde meses atrás para poder ser madre.

“Les prometo que haré algunas videollamadas para que me respondan. Lo que vean en mis redes sociales y lo que vean en TV Azteca esa es la verdad. Les estaremos contando todo lo que pasa con mi carrera desde hace 17 años, además de buscaré regresar bien acompañada", explicó.

Sus compañeros de "Venga la Alegría" desde luego la despidieron con un caluroso abrazo y le dejaron ver que su lugar estará para cuando ella decida regresar.

