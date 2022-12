Conductora de VLA estaría planeando dejar el matutino para irse a la competencia

No cabe duda que el programa “Venga la alegría” ha acaparado las miradas, tras la salida de William Valdés, pues existen fuertes rumores que apuntan a que ciertos conductores podrían abandonar el matutino, como parte de los cambios que han surgido desde la renuncia de Sandra Smester.

Y es que no podemos dejar de mencionar, que han salido a relucir nombres como el de Laura G, quien tal vez sea la siguiente en abandonar TV Azteca, pero dicha información todavía no ha sido confirmada por ninguna de las partes involucradas, aunque Laura ha asegurado que de ser así, no pasaría nada porque ella cuenta con otros trabajos.

Sin embargo, en La Verdad Noticias te traemos información completamente nueva sobre el programa “Venga la alegría” con la cual quedarás más que impactado, ya que todo parece indicar que el matutino podría estar a unos cuantos días de despedirse de una de sus conductoras favoritas.

El nombre de la conductora que podría dejar “Venga la alegría”

La conductora Kristal Silva

Se trata nada más y nada menos que de Kristal Silva, quien de acuerdo a lo revelado por el famoso periodista conocido como Alex Kaffie, estaría pidiendo a gritos su salida de “Venga la alegría”, ya que pretende continuar con su carrera, pero como parte de Telemundo.

Cabe mencionar, que actualmente la también modelo forma parte de uno de los realities del matutino llamado “Quiero Cantar”, en el que ha protagonizado fuertes enfrentamientos con su compañero Gabo Cuevas.

¿Cuántos años tiene Kristal Silva?

La también modelo Kristal Silva

La conductora Kristal Silva tiene 30 años, ya que nació el 26 de diciembre de 1991 y como muchas otras famosas, ha logrado forjar una carrera bastante sólida en el mundo de la televisión.

No obstante, es importante señalar que también es catalogada como una de las mujeres más guapas del mundo del espectáculo y prueba de ello, son las constantes fotografías que comparte en sus redes sociales.

