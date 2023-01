Conductora de VLA confiesa que fan la acosaba con cartas escritas con sangre

En la más reciente emisión del famoso programa de YouTube 'La Cotorrisa', asistió Tábata Jalil quien reveló el detalle más raro que ha recibido de un seguidor y es que la conductora del matutino de TV Azteca confesó que recibía cartas de sangre.

Asimismo, explicó que dicha persona que las mandaba era muy intensa y es que no solo le mandaba cartas, sino que se aparecía en las locaciones a donde ella se encontraba:

"Superloquito el asunto, aparte este era un chavo como Stalker, entonces si tú subías una historia donde ibas a estar, pues él se aparecía, muy underground y se te queda viendo, ¡ay, no terrible, terrible!", declaró.

Los entrevistadores bromearon con el tema diciendo que se conectaba la pluma a la vena para preparar dichas cartas, fue así como ella reveló más detalles del singular asunto:

"Si tuvimos que ponerle un alto porque aparte mandaba cajas enteras con regalos y pues con sus cartas escritas con sangre y le pegaba monedas, aparte ya se le prohibía el acceso. ¿Y cómo sabes que era sangre?, porque literal se veía que era sangre, o sea terrible. Tenía el mismo color marrón chistoso de la sangre", explicó.

Con respecto al contenido de las cartas, externó que el admirador le insistía en que en otra vida ellos eran pareja y que por ello la amaba mucho: "Pues que me amaba mucho y que nosotros éramos algo en otra vida y que porque yo lo despreciaba y que yo me iba a morir y no sé qué. Entonces yo decía esto está un poco heavy".

En Venga la Alegría tomaron medidas extremas

Aunque no solo recibió cartas de dicha persona, sino cajas enteras llenas de presentes nuevos, a lo que añadió que jamás conservo nada, puesto que lo regalaba a sus compañeros de producción: "No, no de terror, ¡eh!, yo sí regalaba las cosas ahí en la oficina, todo viene de alguien y pues también tiene una carga energética cada regalo".

Para finalizar explicó que fue necesario llamar a la policía cibernética y es que durante 9 meses no paraba de enviar cosas y de buscarla, ante ello bromearon con que fue el mismo tiempo de un embarazo:

"Unos 9 meses y hasta que yo dije ya todo un parto no tuvimos que recurrir a la policía cibernética, yo dar las redes del humano que siempre me estaba acosando y en Azteca tuvimos que poner restricciones y obviamente se le puso un alto. Obviamente, cuando llegaba este señor, que se llamaba Vera, prohibían la entrada de paquetes", finalizó.

