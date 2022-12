Conductora de Tv Azteca explota contra Uber, por aumentarle la tarifa de su viaje

Conductora de Tv Azteca denuncia cobró excesivo de Uber.

Linet Puente, conductora principal de ‘Ventaneando’ utilizó sus redes sociales, para denunciar a la plataforma de transporte ‘Uber’ a quienes señaló de abusivos, esto luego de aumentarle la tarifa en uno de sus viajes, desatando un gran debate entre sus seguidores.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que la plataforma de Uber se ha convertido en una de las más utilizadas para transportes; sin embargo, no se salva de recibir una gran número de quejas, entre las que han resaltado las de algunos famosos.

En esta ocasión, quién acaparó los titulares de los chismes de la farándula, fue la conductora Linet Puente quién explotó al tener que pagar de más por una viaje que comúnmente realiza.

Linet Puente se queja con Uber por tener que pagar de más

Linet Puente explota contra conductor de Uber.

Por medio de su cuenta de Twitter, Linet Puente generó gran sorpresa al escribirle a Uber México, esto para denunciar un cobro excesivo de un viaje.

La conductora, quién se ha caracterizado por sincerarse sobre su vida personal, contó que aceptó pagar $179 pesos, por una viaje en el que regularmente paga $90 pesos, sin embargo, una vez que terminó el viaje, le llegó un correo donde le notificaba que él cobró fue de $300 pesos, lo que desató su furia.

"Oye @Uber_MEX ¿No le pierdes? Me había marcado que me cobrarían $179 lo cual ya era un abuso para una distancia en la que normalmente pago 90 pesos máximo, ¿y me cobras 300 pesos? No sean ABUSIVOS!", escribió.

Como era de esperarse, su comentario generó debate en redes sociales y muchos de sus seguidores contaron sus experiencias con los cobros “excesivos” de la aplicación; sin embargo, no hicieron falta los que se burlaron de la conductora por “quejarse” por tener que pagar extra.

¿Qué le pasó a Linet Puente?

¿Qué ha pasado con Linet Puente?

Linet Puente, es una de las conductoras principales de ‘Ventaneando’ y también participa en la sección de espectáculos de Hechos Meridianos.

La conductora ha destacado como una de las periodistas de espectáculos más preparadas de Tv Azteca y en los últimos años su vida sentimental ha estado en medio de la polémica.

Después de haber confirmado su divorcio, a causa de una presunta infidelidad, se ha rumorado un posible romance entre la conducta de TV Azteca, Linet Puente y Mauricio Mancera, aunque ha sido la misma conductora quién lo ha negado.

