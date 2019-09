Conductora de Televisa sufre la MUERTE de su hija (VIDEO)

Una lamentable pérdida ha sufrido la conductora Rocío Sánchez Azuara, pues su hija falleció debido a la enfermedad de lupus, que le fue diagnosticada hace más de 20 años; la presentadora se despidió de su hija con un emotivo video que compartió en su cuenta personal de Instagram.

La conductora de Televisa ya había revelado en algunas ocasiones que su hija Daniela estaba luchando por su vida con la enfermedad, pero lamentablemente la joven dejó este mundo. Como recordamos, durante una entrevista que le hizo el programa "Hoy" el pasado mes de agosto, la presentadora reveló que su hija estaba hospitalizada.

En Instagram, la conductora de la televisión decidió dedicarle a su hija un emotivo mensaje para despedirse de ella y recordarla a través de su gran sonrisa que se han quedado plasmadas en su memoria y fotografías.

"Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor. Hoy Dios ha querido tenerte a su lado. Descansa en paz, Daniela Santiago Sánchez".

Rocío Sánchez Azuara se despedida de su hija con emotivo video

La conductora compartió el mensaje a través de un video con una fotografía de su hija mostrando su gran sonrisa; aquella publicación estremeció a conductoras de la televisión quienes han enviado sus condolencias a Rocío Sánchez Azuara.

Pati Chapoy expresó lo siguiente: "Lamento muchos por lo que estás pasando, te abrazo con mi cariño siempre".

Los usuarios también han enviado emotivos mensajes a la conductora tras la pérdida tan grande que está teniendo en estos momentos de su vida.