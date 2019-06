Conductora de Televisa se BURLA de Laura Bozzo (VIDEO)

Durante el programa "Miembros al aire" tuvieron como invitada a la ex conductora de TV Azteca Rocío Sánchez Azuara y durante la entrevista, la presentadora reveló momentos de su vida y habló del trabajo de Laura Bozzo.

La nueva conductora de Televisa mencionó que en algún momento de su carrera con su programa "Cosas de la vida", la empresa de San Ángel quería a la conductora.

" Les presumo, hace muchos años cuando detonó Cosas de la vida con 28 puntos, me pusieron un cheque en blanco firmado por Televisa y por lealtad no me vine para acá".

La conductora de Televisa confesó que, si se arrepiente por no aceptar la propuesta, pues ahora sería una reconocida presentadora de televisión.

Y es que, durante la entrevista, la conductora de Televisa fue cuestionada sobre el trabajo de Laura Bozzo en televisión, cuando estuvo al aire.

"Uno, no veo ese tipo de formatos, siempre veo formatos que me dejen mucho en el cerebro, dos, si yo hubiera tenido la oportunidad de estudiar la carrera que son leyes, jamás me presentaría para dar ese tipo de show".

Las confesiones de la conductora de Televisa

Los conductores le preguntaron a la conductora de Televisa si fue verdad que Laura Bozzo intentó empujarlo en las escaleras, a lo que ella respondió:

"Si caray, fue en un restaurante en el sur de la ciudad, yo estaba teniendo un desayudo de negocios con gente de ventas de Azteca, con clientes y amigos japoneses". Mencionó la conductora de Televisa.

La conductora de Televisa dijo que uno de sus amigos la defendió y evitó que Laura Bozzo la empujara en las escaleras, pues la polémica conductora comenzó a gritarle a Azuara.