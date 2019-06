Conductora de Televisa recibe SERENATA de fans de las Juliantinas (VIDEO)

Durante el programa matutino "Hoy", una de las conductoras de Televisa tuvo que trasladarse a los pasillos de la empresa para recibir una emotiva sorpresa.

Andrea Escalona fue sorprendida con emotivo regalo que las fans de las Juliantinas le hicieron, el club Juliantilandia y Sorpresas Bárbarena le llevaron serenata a la presentadora del matutino "Hoy" de Televisa.

La conductora de Televisa no se esperaba una sorpresa como aquella, pues las fans de las Juliantinas han estado muy agradecidas con el apoyo que ha mostrado Andrea Escalona y su mamá Magda Rodríguez.

Cabe mencionar que el club de fans de las Juliantinas agradeció a la conductora de Televisa por el apoyo que ha brindado con los murales que han hecho de las actrices Bárbara López y Macarena Achaga.

Andrea Escalona a través de su cuenta personal de Instagram decidió compartir el emotivo momento cuando fue sorprendida con mariachi en los pasillos de Televisa.

Conductora de Televisa fue sorprendida con mariachi

"Es neta, gracias niñas me hicieron llorar, @sorpresasbarbarena @raisellng @juliantilandia me trajeron mariachis a San Ángel de sorpresa, uno hace su trabajo y no se da cuenta de los corazones que puede llegar a tocar. ¡Las amor! ¡Gracias!". Escribió la conductora de Televisa.

La conductora de Televisa tras haber compartido el video de la sorpresa de la serenata, sus fans le enviaron emotivos mensajes.

"Madrina Hermosa, te mereces eso y mucho más por todo tu apoyo, mil gracias y mil bendiciones para ti y los tuyos".

"Tenemos un gran cariño por vos".