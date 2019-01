Conductora de TV Azteca sufrió aparatosa caída en pleno programa (VIDEO)

Una de las conductoras del programa "Todo un show: camino a la fama", sufrió una aparatosa caída en plena emisión de TV Azteca.

El video que compartió la cuenta oficial del programa en redes sociales muestra como Cynthia Rodríguez debido a un mal paso que dio en el escenario, inmediatamente se cayó en el piso, tras ver a la conductora tirada, sus demás compañeros se empezaron a reír de la famosa y luego la ayudaron a levantarse.

Ante la caída, Cynthia Rodríguez se empezó a reír de si misma y dijo: "Esa caída hoy en el cumpleaños de mi mamá porque ella me ha enseñado a levantarme cada vez que me caigo, mami feliz cumpleaños".

Los usuarios no perdieron la oportunidad de enviar diversos mensajes a la conductora de TV Azteca debido a la caída que tuvo en pleno programa.

"Todos les dio el ataque de la risa y perdieron concentración", "A mi dio mucha risa me hizo el día", "Pero es una profesional y se levanto", "Me encanta la actitud obvio no es para reírse @cynthiaoficial para adelante siempre!!!! Eso excelente!!!". Mencionaron los usuarios.