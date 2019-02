Conductora de TV Azteca se despide de "Venga la Alegría"

La conductora Vanessa Claudio a través de una publicación en su cuenta personal de Instagram compartió con sus fans que tenía un anuncio que hacerles durante el programa de “Venga la Alegría”.

Y es que la presentadora de la televisión mexicana tal parece que abandona “Venga la Alegría”, pues así lo confirmó en la emisión de TV Azteca.

Sergio Sepúlveda, quien es uno de sus grandes amigos y compañeros del programa de Vanessa Claudio, compartió un mensaje para desearle lo mejor a conductora.

Te quiero un montón mi @VZCR ¡nada que no te haya dicho ya! Que sea un proyecto increíble y seguros estamos que será un ÉXITO! Que siempre @VengaLaAlegria pic.twitter.com/hsPiAaoB7F

Tras la noticia los fans de la conductora de “Venga la Alegría” quedaron muy sorprendidos por la decisión de la famosa presentadora de la televisión, pues ella era un de las consentidas del programa con su humor y su carisma ha logrado robarse los corazones del público.

Y es que algunos de sus fieles seguidores de Vanessa Claudio ya habían sospechado que quizás ella abandonaría el programa de TV Azteca.

Algunos de los mensajes que le han enviado a Vanessa Claudio han sido:

“Con mucha tristeza estoy viendo @VengaLaAlegria... no puedo creer que te [email protected]”, “Noooo! Vane ....Pero me imagino que serás conductora de algún reality, como México tiene talento o La Voz o el de moda”, “Me hiciste llorar. Pero me emocioné verte emocionada con lo que viene. Compartimos tu alegría también y estaremos contigo, apoyándote en lo que viene”. Escribieron los fans de Vanessa Claudio.