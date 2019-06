Conductora de TV Azteca revela que Jenny García podría quedarse sin programa

Una de las hermosas mujeres que lograron conquistar "Venga la Alegría" fue la bailarina profesional Jenny García, quien durante algunos años, cautivó al público por las atrevidas coreografías que hacía en la emisión de TV Azteca.

La seductora bailarina Jenny García luego de dejar el programa de TV Azteca, sus fans estuvieron muy sorprendidos por su salida, pues estaban acostumbrados en apreciar la belleza de las bailarinas de "Venga la Alegría".

Jenny García a través de sus historias de Instagram había revelado que estaba alistando nuevos proyectos, aunque no confirmó si estaría en algún programa de televisión, sin embargo, hace unos días revelaron que la ex bailarina profesional de "TV Azteca" se encuentra muy feliz en el programa "Ponte Fit" de Televisa Deportes.

Aunque la conductora Flor Rubio de TV Azyeca, reveló algo inesperado al mencionar que la ex bailarina de "Venga la Alegría" Jenny García, estaría poco tiempo en el programa de Televisa.

La conductora de TV Azteca confesó que para el segundo semestre del año, el programa de Televisa conducido por Diego Di Marco y Daniela Fainus llegará a su fin.

Tras los comentarios de Flor Rubio, los conductores de Televisa no han confirmado lo mencionado, aunque Jenny García compartió una misteriosa fotografía donde la ex bailarina de "Venga la Alegría" mencionó lo siguiente: "El camino al éxito puede ser largo, pero si no lo intentas es infinito".