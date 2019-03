Conductora de TV Azteca presume sensuales pasos de baile con ajustados leggins

Una de las conductoras favoritas de TV Azteca es la sensual Tania Rincón, la presentadora sorprendió al público luego de mostrar sus pasos de baile debido a una dinámica que tuvo con Brandon Peniche.

En el video se puede apreciar que ambos mostraron sus mejores movimientos de cadera, pero lo que cautivó más a los internautas fue los ajustados leggins que tenía Tania Rincón.

Los comentarios de los fans de Tania Rincón mencionaron que bailó muy sexy, mientras que otros opinaron que Brandon Peniche lo hizo mejor.

"Me encanto con ese baile @penichebrandon termino de ganar y @taniarin ella es lo máximo siempre", "Los dos bailaron súper no hay problema quién ganó los los fabulosos", "Me encanta @taniarinJajaja pero @penichebrandon lo hace super". Fueron algunos comentarios para los conductores.