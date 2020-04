Conductora de TV Azteca fue humillada por el look que usó en "Ventaneando"

Desde que la titular Pati Chapoy se ausentó del programa "Ventaneando", una de las conductoras de TV Azteca ha sido criticada por su presencia en el foro, pero en esta ocasión los usuarios le enviaron fuertes comentarios por el look que usó, lo que no fue el agrado de los internautas.

La conductora Mónica Castañeda llegó a la emisión del pasado lunes usando un atuendo muy criticado en las redes sociales, pues algunos internautas han expresado que no tiene buen gusto para vestir y que necesita de una asesora de moda para vestirse.

Recordamos que la conductora de "Ventaneando" ocupó el lugar de la titular del programa, ya que Chapoy tomó las medidas de precaución ante la contingencia sanitaria, lo que no fue el agrado de los televidentes al ver la presencia de Castañeda.

Ahora la presentadora ha vuelto a dar de qué hablar por el outfit que usó en el programa de TV Azteca, pues a través de la cuenta oficial de Instagram de la emisión, mencionaron que la conductora tiene mucho estilo, pero aquel comentario dividió opiniones en las redes sociales.

No fue el mejor look de la conductora

En la fotografía se puede apreciar que Castañeda usó un largo vestido muy ancho, lo que no le favoreció, pues de inmediato las críticas no se hicieron esperar y algunos usuarios mencionaron que no tiene estilo al combinar su atuendo para el programa de TV Azteca.

"Tiene todo menos estilo, le urge un asesor de imagen", "Pero parece foto de 1970", "Qué mal viste Mónica", "Porque la sacaron del convento para ir a trabajar", "La viste su peor enemigo", "Quítenle las sábanas". Comentaron los usuarios.

Y es que en una ocasión Mónica Castañeda llegó al programa "Ventaneando" usando un look muy parecido a la guapa Andrea Legarreta, quien es la conductora del programa "Hoy" de Televisa; la la presentadora acaparó la atención llevándose miles de comentarios de los usuarios.

Foto: Instagram.