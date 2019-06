Conductora de TV Azteca confesó que recibía BURLAS por su cuerpo (VIDEO)

La conductora Kristal Silva reveló un momento en su vida que le ha servido de grandes aprendizajes, luego de haber puesto en riesgo su vida por querer estar delgada para estar en un concurso de belleza.

En la sección "En sus batallas" la conductora de TV Azteca rompió el silencio sobre un pasado que muchos no conocían de ella y todo fue porque no estaba a gusto con su cuerpo desde que era una adolescente.

La conductora de TV Azteca mencionó que las demás personas admiraban la belleza de ella, sin embargo, ella no se sentía cómoda con su cuerpo y no se alimentaba correctamente.

"Yo estaba enfocada completamente en mi cuerpo y en alguna ocasión de la desesperación, me apretaba la piel, porque estoy tan mala, cuando estaba delgada yo me seguía viendo gorda".

Cuando logró estar delgada, sus vecinos y compañeros, le empezaron a hace bullyin, empezaron a criticarla por estar tan flaca, le decían que era una popotito, un poste, una jirafa.

Las confesiones de la conductora de TV Azteca

Estaba en la preparación, entonces cuando me daba la chancecita de comer mal, me sentía tan culpable porque durante toda la semana o dos semanas me cuidaba, hacía ejercicio, y si un viernes o un fin de semana ya me comía una galleta, me sentía pésima y me iba al baño".