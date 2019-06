Conductora de TV Azteca confesó que puso en peligro su vida por estar DELGADA

La conductora Kristal Silva de "Venga la Alegría" durante la sección 'En sus batallas" reveló un tormentoso momento de su pasado que estuvo a punto de costarle la vida.

Kristal Silva, quien representó a México en Miss Universo 2016, confesó que siempre quiso estar en un concurso de belleza, pues anhelaba desde que era una niña participar en un certamen.

La conductora de TV Azteca estuvo a punto de llorar al recordar un momento en su adolescencia, pues no estaba a gusto con su cuerpo.

Una publicación compartida por Kristal Silva (@kristalsilva_) el 28 de May de 2019 a las 1:18 PDT

"Fue a partir de los 10 o 12 años aproximadamente, mis papás me decían que desde niña veían una chispa 'una estrella en ti que sabíamos que ibas a llegar muy lejos'".

La conductora de "Venga la Alegría" reveló con lágrimas en los ojos, que cuando estaba en la adolescencia, tuvo muchos problemas con la alimentación.

Te puede interesar: Natti Natasha muestra su "booty" en IMPRESIONANTE rutina de ejercicio

Una publicación compartida por Kristal Silva (@kristalsilva_) el 27 de May de 2019 a las 1:26 PDT

"Me sentía un poco llenita, el ponerme un atuendo, aunque sea para ir al río de mi ciudad o para ir a la alberca con la familia era muy complicado porque no me aceptaba como era físicamente". Mencionó la conductora de TV Azteca.