Conductora de Hoy le dio el batazo a Luis Miguel por fuerte razón

Luis Miguel fue muy uno de los cantantes más asediados por las mujeres desde muy joven, ya que fans y famosas querían salir con él, sin embargo, el cantante tuvo que romper algunos corazones.

No obstante, hubo quienes lo rechazaron, como una guapa conductora del Programa Hoy, quien confesó recientemente que está arrepentida de haberse negado a tener una cena con el intérprete de "La incondicional".

Resulta que la bella Andrea Legarreta recordó que en los años 80, ella acudió a un restaurante de Acapulco con su familia y ahí lo conoció. El llamado "Sol de México" la invitó a su fiesta de cumpleaños y destacó que aunque no era algo privado, se sintió halagado por ser considerada para este importante evento.

Conductora de Hoy bateó a Luis Miguel

“Él iba a tener una cena, no era algo conmigo específicamente. Estuvimos en un restaurante pozolero en Acapulco, coincidimos, yo llegué con mi familia y él iba con sus guaruras. Llegó muy lindo y dijo que iba a haber una cena en su casa, 'queremos ver si usted quiere asistir'”.

Eso fue lo que narró la conductora del matutino de Televisa, que hace unos días cumplió 51 años, además, señaló que cuando era joven, como todas las chicas de su edad, también estaba enamorada del llamado "Sol de México", sin embargo, cuando se dio la oportunidad de ir a una fiesta en su casa, lo rechazó, porque en ese momento tenía novio.

Por si fuera poco, Legarreta confesó que después de un tiempo se arrepintió de haber rechazado la propuesta de Luis Miguel, pues aunque en aquel entonces estaba muy enamorada de su pareja, Eduardo, este le fue infiel.

Novio de Andrea Legarreta le fue infiel

Andrea Legarreta

“Sí me arrepentí, me arrepentí con los años porque yo tenía novio, Eduardo, duré con él como siete años y cacho; una vida, y entonces yo lo quería mucho y dije: ‘¿Por qué voy a ir a cenar si tengo novio? No, muchas gracias, no puedo’. Y con los años este novio me puso los cuernos”, destacó.

Cabe destacar que la conductora Andrea Legarreta dijo que le da mucha pena esta situación, ya que por muchos años se malinterpretaron las cosas, pues hasta se ha llegado a decir que "Luismi" estaba interesado en ella, pero todo se trató de un acto de cortesía por parte del cantante de "La Bikina" y "Culpable o no".

