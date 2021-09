Conductora cambia a TV Azteca por Televisa y llega al programa “Hoy”

Tras 24 años de aparecer en las pantallas de TV Azteca y terminar su contrato de exclusividad, una guapa actriz y conductora apareció en el programa “Hoy”, para anunciar su incorporación en un nuevo proyecto de Televisa.

Se trata de Anette Michel, quien entra por la puerta grande a la televisora de San Ángel pues tendrá su primer estelar. La exconductora de MasterChef México dará vida a 'Mirta', la villana en la telenovela Contigo Sí, del productor Nacho Sada.

“Estoy muy emocionada, deseaba estar en un proyecto, falta menos de un mes, muero de ganas de que la gente me vea", dijo desde el foro de Televisa San Ángel ante el asombro de miles de televidentes y de sus seguidores.

Anette Michel habló de su personaje

Al hablar de la antagónica a la que interpretará, dijo no tener nada en común con ella, ya que aseguró que 'Mirta' es una mujer muy manipuladora y fría, hecho que confirmó su incorporación a Televisa.

“Yo no haría nada de lo que hace Mirta, es una mujer inteligente pero demasiado fría, su poder es su sensualidad, es una mujer que persigue tener poder, dinero, que le convenga y en ese afán ha perdido mucho de su humanidad", dijo.

“Contigo sí”, la cual contará con los protagónicos de Alejandra Robles Gil, Danilo Carrera y Brandon Peniche (quien dejó Venga la Alegría) se estrenará el próximo 11 de octubre a las 16:30 horas en Las Estrellas.

¿Qué pasó con Annette de Masterchef?

Anette Michel

Tras varias especulaciones, es la misma Anette Michel quien rompió el silencio y aseguró que si bien ama Masterchef México, decidió renunciar a la televisora del Ajusco porque la televisora; en especial la nueva administración, “no hicieron las cosas de frente”.

Debo confesar que con la nueva administración, en la empresa cambiaron muchas cosas con las cuales yo no estaba de acuerdo, no me parecían justas y para Anette Michel, la palabra más importante después de equilibrio es justicia. Entonces dije: 'Aquí ya no es'".

