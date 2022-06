Conductor que fracasó en Hoy, se volvió mujer y ahora vuelve a Televisa

Conductor fracasó en Hoy, se volvió mujer y ahora vuelve a Televisa

Si recordamos hace un tiempo un afamado conductor dejó las telenovelas hace varios años para dedicarse de lleno a la conducción y es por eso que ahora regresa a Televisa por una razón muy importante en el mes Pride.

Resulta que este famoso conductor que ha sorprendido con varios cambios en su vida ahora hablará de su historia al salir del clóset y alzará la voz por la comunidad LGBTQ+.

Se trata del famoso Roberto Carlo, quien vuelve a las pantallas de la televisora luego de dejar impactados a todos al transformarse en mujer y ser despedido del matutino Sale el Sol en el 2020.

Los cambios en la vida de Roberto Carlos

Si recordamos, Roberto Carlo inició su carrera haciendo telenovelas en Televisa, convirtiéndose en actor juvenil por aparecer en melodramas como Rebelde y Atrévete a Soñar, sin embargo, tras enfocarse en ser conductor estuvo casi cuatro años en el matutino de Imagen Televisión, pero fue despedido durante la pandemia.

Después fue conductor invitado en emisiones de la televisora como Programa Hoy y Cuéntamelo Ya!, sin embargo, lamentablemente fracasó y no se quedó en ninguno.

El conductor se volvió mujer

Afortunadamente ese fracaso laboral no duró mucho pues en el 2021, fue invitado a conducir la cuarta temporada del famoso reality show La más draga y dejó boquiabiertos a todos al volverse drag queen para la final, luciendo irreconocible como Mami Ro, el nombre que le dieron ya transformado.

Tal parece que tras haber salido del clóset públicamente hace unos años y presumir con orgullo a su pareja Rubén Kuri, Carlo ahora trabaja en Multimedios, sin embargo, ahora volvió a pisar la televisora de San Ángel por un motivo muy importante.

El actor estará en un programa especial llamado “Yo Soy” que se transmitirá este domingo 26 de junio a las 17:30 horas de la tarde y a las 23:30 de la noche (repetición) por el canal Unicable (propiedad de Televisa), en donde se abordarán temas de inclusión, amor y respeto a cualquier identidad de género durante el Mes del Orgullo LGBTQ+.

Cabe destacar que uno de los principales objetivos, según mencionan es que gente que ve la TV sepa que no hay nada que curar, que no es una enfermedad y uno no decide a quién ama, como siempre lo ha defendido el apuesto Roberto Carlo.

