Conductor de televisión comparte video de Niurka Marcos enseñando sus 'gemelas'

A través de las redes sociales el conductor Héctor Sandarti, compartió un video del pasado cuando él y Niurka Marcos fueron participantes del reality show Big Brother, el penoso momento fue grabado por las cámaras del programa.

Como parte del famoso hashtag TBT, el ex conductor de Televisa decidió recordar un momento con la cubana, en el video se puede apreciar que el presentador compartió la misma cama para dormir a lado de la "mujer escándalo", sin embargo, él se dio cuenta que la ropa interior de la bailarina dejó al descubierto sus encantos.

El famoso al percatarse de lo sucedido, no sabía qué hacer, pues estaba pensando despertarla y decirle lo que había ocurrido, aunque prefirió voltearse del otro lado de la cama para no ver sus enormes atributos. En el video se observa al conductor de televisión taparse los ojos con las manos para no ver sus partes íntimas de la cubana.

Conductor de televisión comparte video de Niurka Marcos enseñando sus 'gemelas'

Te puede interesar: Niurka Marcos se embarra esperma en la cara (VIDEO)

"En el 2003 formé parta de Big Brother VIP en Televisa, México. Me tocó dormir con @niurka.oficial. Una noche su camisón de dormir dejó al descubierto parte de su cuerpo y yo, obviamente, no pude dormir pensando en qué hacer... ¿la despierto? ¿me hago el desentendido? le aviso a la producción... ¿Ustedes que hubieran hecho?".

Tras haber compartido un incómodo momento con Niurka Marcos, los usuarios no dudaron en enviarle diversos comentarios a Héctor Sandarti, debido a la reacción que tuvo para no ver los encantos de la actriz, incluso a algunos les dio risa y mencionaron que se parecía a Mr. Bean.

Dale click a la estrella de Google New y síguenos

Mientras que otros usuarios han comentaron que el conductor fue todo un caballero, pues a otras personas no les hubiera importado ver los atributos de la actriz cubana.

Si quieres ver más contenido de Niurka Marcos ¡DALE CLIC AQUÍ!