Conductor de televisión admitió que le gustan ‘jovencitas’

El director de cine y conductor de televisión francés Yann Moix causó gran indignación al decir que las mujeres de 50 años ya están muy viejas como para quererlas.

Conductor de televisión admitió que le gustan ‘jovencitas’

QUIZÁ TE INTERESE: Andrea Legarreta deja ver sus 'chichis' sin sostén en sexy prenda (FOTO)

A pesar de que este sujeto es conocido por levantar polémica comúnmente, parece que ahora se sobrepasó, ya que muchos se le han ido encima por este comentario.

"Prefiero los cuerpos de mujeres jóvenes, eso es todo. Punto. El cuerpo de una mujer de 25 años es extraordinario. El cuerpo de una mujer de 50 años no lo es en absoluto, ya son demasiado viejas para amarlas", dijo en entrevista.

Conductor de televisión admitió que le gustan ‘jovencitas’

Paradójicamente este hombre también cuenta con 50 años de edad, es por eso que infinidad de mujeres le han dicho que tal vez él quiere andar con mujeres jóvenes, pero habría que ver si a las jovencitas se le antojan sus “pellejos”.

Conductor de televisión admitió que le gustan ‘jovencitas’

Ante todos los ataques Yann Moix no se quedó callado y respondió nuevamente: “Me gusta quien me gusta y no tengo que comparecer ante el ‘tribunal de preferencias. Las mujeres de 50 años tampoco me miran a mí. Tienen algo más que hacer que estar con un neurótico que escribe y lee todo el día. No es fácil estar conmigo”.