Conductor de Venga la Alegría es exhibido utilizando peluquín

Roger González usa peluquín, está sería la prueba.

Roger González se ha convertido en uno de los conductores más queridos de Venga la Alegría, esto por su alegre actitud y gran atractivo; sin embargo, recientemente dio de que hablar, al ser captado utilizando “un peluquín”, según señalaron algunos internautas.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Roger González, inició su carrera desde muy joven; sin embargo, a lo largo de los años, ha sorprendió por aparentar la misma edad, pues aunque aseguran tiene más de 40 años, no los aparenta.

Sin embargo, un pequeño detalle, habría revelado que aunque el conductor aparenta tener el cabello perfecto, esto no sería del todo cierto, pues presuntamente se ayuda de un “peluquín”, para darle mayor volumen.

¿Roger González es exhibido usando peluquín?

¿Qué pasó con Roger González?

Por medio de redes sociales se ha viralizado una imagen donde se observa el cabello de Roger González, qué en esa ocasión lo tenía peinado perfectamente hacia atrás; sin embargo, la línea de crecimiento del cabello es lo que se robó la atención.

El conductor, quién también ha estado envuelto en rumores de un romance con su compañero “El Chino”, mostró una línea de crecimiento del cabello perfecta, lo cual es “imposible”.

Roger González en redes sociales.

Aunque hasta el momento el conductor no se ha pronunciado sobre las críticas que ha recibido, lo cierto es que no suele llevar el cabello de esta forma, pues regularmente lo deja el estilo “despeinado” y cubriendo la frente, lo que muchos señalan que es para que no se note el peluquín.

¿Cuántos años tiene Roger?

¿Cuántos alos tiene Roger González?

La verdadera edad del conductor Roger González es un misterio, pues nunca la ha revelado; sin embargo, se especula que tiene 42 años de edad.

Roger González ha logrado destacar en la industria del entretenimiento, desarrollándose como locutor, conductor, actor, cantante y modelo de importantes proyectos.

Actualmente, Roger González es uno de los conductores de Venga la Alegría, donde gracias a su carisma y alegre actitud ha logrado ganarse el cariño del público.

