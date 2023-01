Conductor de VLA arremete contra Kristal Silva y es cancelado en redes

La llegada de Mauricio Barcelata no ha sido del todo muy bien recibida por los televidentes, bueno, al menos eso es lo que se deja ver a través de las redes sociales en los comentarios de bienvenida que lanzó la cuenta de Twitter de "Venga la Alegría", quienes aseguran que ya hizo de las suyas con Kristal Silva.

Durante el programa de este lunes, en la bienvenida de Mauricio Barcelata, Kristal Silva compartió la sección con él, Annette´Cuburú y Alejandro Maldonado, donde el ejercicio era la sección que debería sobresalir, pero salieron a relucir detalles que varios televidentes notaron.

Mauricio Barcelata le pide a Kristal Silva que se calle

Es bien sabido que debido a su altura Kristal Silva necesitaba más espacio para estirar su pierna a un costado, el mismo lado donde se encontraba Mauricio Barcelata, pero la conductora al hacer el ejercicio, su pie daba a la altura de la cara de Barcelata.

Por lo que le dijo que tuviera cuidado para que no se fuera a pegar, a lo que él respondió que no era eso, sino que le olía el pie, posiblemente lo dijo de broma, pero se le escuchó tan serio que a la conductora no le quedó de otra más que reír, al final ella solo le dio un apretón en el ante brazo en modo de disculpa.

Internautas notan grosería de Mauricio Barcelata

Pero eso no fue todo, varios cibernautas aseguraron que en esa misma sección se alcanzó a escuchar un “cállate” de Barcelata a Kristal, por lo que las críticas se hicieron notar en las redes sociales, desaprobando su regreso al programa en uno de los primeros cambios en cuanto a contrataciones para este 2023.

Cabe destacar que en 2022 “abandonaron” la conducción, William Valdés, El chino y Roger González.

