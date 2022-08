Conductor de Televisa es tachado por su hijas de “machista y racista”

Facundo confiesa que ha enfrentado señalamientos por parte de sus hijas.

Facundo es considerado como uno de los conductores más controversiales, debido a su peculiar sentido del humor, sin embargo en su regreso a Televisa, confesó que intenta ser más respetuoso, debido a que sus hijas se han mostrado inconformes con sus comentarios, señalando de “machista y racista”.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que después de algunos años alejado de la pantalla, Facundo regresó a Televisa, con su nuevo programa “¿Cuál es el bueno?”, sin embargo ha resaltado que es muy diferente a lo que solía hacer, por lo que ahora revela cuál es la razón del nuevo giro a su carrera.

Recordemos que la salida de Facundo de Tv Azteca y su regreso a Televisa, se robó los chismes de la farándula, debido a que habló mal de la empresa en la que inició su carrera, asegurando que ya no desea regresar.

Hijas de Facundo arremeten en contra de su trabajo

¿Qué paso con Facundo?

Facundo fue invitado especial en el programa “Netas Divinas”, donde confesó que sus hijas le han declamado por sus antiguos programas, acusándolo de “machista” y “racista”.

"Mis hijos me reclaman de mis programas pasados, se quedan para siempre. O sea, las discusiones con mis hijas terminan en: 'por lo menos yo no vivo de un personaje misógino golpeador, machista, racista, homofóbico", comentó el conductor.

El conductor, quién se ha visto involucrado en muchas polémicas, aseguró que sus hijos, son la principal razón por la que busca darle un nuevo giro a su carrera.

Además Facundo reveló que sus hijas, están muy involucradas en el movimiento feminista: "Son muy activas en esas cosas, van a todas las marchas".

“¿Cuál es el bueno? de Facundo

Facundo regresó a Televisa con el programa "¿Cuál es el bueno?"

Facundo afirma que en el programa “¿Cuál es el bueno?” tiene un estilo muy distinto al que antes tenía, ya que ahora busca ser un ejemplo para sus hijos, quienes ya están en edad de ver su trabajo.

"Estoy en '¿Cuál es el bueno?', es que este programa no tiene maldad así, ya no digo groserías, o sea, no hay encuerados. No hay racismo, no hay misoginia, no hay manchades", dijo.

Recordemos que Facundo desde el inicio de su carrera ha sido muy criticado por sus bromas y comentarios, calificandolo como “machista”.

