Conductor de TV Azteca revela que ODIA a Daniel Bisogno

El capi Pérez es uno de los conductores más populares de TV Azteca, pues ha participado en algunos de los programas más exitosos de la cadena, aunque también ha realizado proyectos por su cuenta.

El joven presentador causó furor hace unos meses cuando humilló a Clarita durante su participación en ‘Masterchef México: La revancha’ generando opiniones divididas por su comportamiento.

Parece ser que esta conducta se le quedó pegada, pues ahora causó furor con una de sus declaraciones, ya que expresó su disgusto por uno de los conductores de TV Azteca más famosos del país.

El famoso conductor fue el invitado de honor del popular youtuber Fer Gay, donde ofreció una entrevista para su canal, quien aprovechó para hacerle toda clase de preguntas al popular Capi Pérez.

Durante una de las preguntas, Fer Gay le preguntó si existe algun colega de TV Azteca con quien no le gustaría trabajar, y para sorpresa de todos, ‘El capi’ no dudó ni por un segundo su respuesta, mencionando al conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno.

“Yo creo que con Bisogno. A Bisogno no le caigo bien. Como que nunca hemos tenido buena química. A mí me gusta mucho su trabajo, me da mucha risa, pero nunca hemos tenido buena química”.