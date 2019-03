Conductor de TV Azteca imita a Yanet García y MUESTRA sus partes íntimas (FOTO)

Sin duda, Yanet García “La chica del clima” se ha convertido en el deleite de los caballeros, pues no hay día que no impacte con una de sus ardientes poses en Instagram. Aunque muchas mujeres han intentado hacerle la competencia, tal parece que hay algunos hombres que también quieren superarla en likes.

Tal es el caso de Roger González, conductor del programa “todo un show” que se transmite por Tv Azteca, el presentador parece que quiere posicionarse como el Rey de Instagram, con tremendas fotos que sube.

Roger González recientemente ha subido varias fotos de su “Pack” retando la censura de Instagram, logrando que las chicas se derritan con sus fotos.

En esta ocasión el conductor subió una instantánea en bóxer, dejando ver el lavadero que se carga, así como también su paquete.

Por supuesto los comentarios de sus fanáticas no se hicieron esperar, pues aprovecharon para dedicar sus mejores piropos a Roger González.

“Que lindas piernas todo” “El abdomen de este hombre me hizo el día” “Roger haces que me enamore” “Auxilio se me cae mucha baba de la boca”, fueron algunos comentarios de sus seguidores.