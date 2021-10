Conductor de Sale el Sol rompe el silencio sobre romance con Pedro Sola

Como es bien sabido, el conductor de ventaneando Pedro Sola es uno de los iconos más grandes de la comunidad LGBT, y siempre se le vincula sentimentalmente con numerosos famosos, como es el caso de un conductor de Sale el Sol.

Se trata de Pablo Perroni, quien recientemente rompió el silencio sobre los rumores que hay sobre un presunto romance con el presentador de Ventaneando.

En ese sentido, el primo de Maite Perroni, quien por cierto también se volvió tendencia por revelar su amor con Andrés Tovar, negó la relación con el Tio Pedrito.

¿Qué dijo el conductor de Sale el Sol?

Las acusaciones sobre el romance se hicieron a través de una popular revista de circulación nacional, por lo que el primo de Maite explotó señalando que “no tienen nada que publicar”.

“Ya se habían tardado un año en hablar de mí en la revista, ¡por fin!... No importa, eso nada más habla de que no hay notas, de que no hay cosas relevantes de qué hablar"

¿Sale del closet tras su divorcio?

El actor negó un romance

Hay que recordar que el conductor en cuestión recientemente se divorció, por lo que se cree que tras este rompimiento ahora estaría buscando una relación más liberal.

Fue desde el 2019 que Pablo Perroni que se declaró bi sexual, después de una presunta infidelidad hacia Mariana Garza, su ex pareja, por lo que el conductor dijo que no tiene ningún problema con Pedro Sola, sin embargo, de momento no hay una relación con el.

Asimismo, dijo que los chismes no le importan en lo más mínimo, y que el seguirá concentrándose en su trabajo.

¿Crees que Pedro Sola y Pablo Perroni, conductor de Sale el Sol, tengan una relación?

