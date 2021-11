Conductor de Sale El Sol llora al recibir mensaje de su abuelita desde el más allá

Por motivo del Día de Muertos, el programa Sale El Sol invitó a la médium Zulema para platicar sobre sus dotes espiritistas. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que algunos de los colaboradores recibieron mensajes desde el más allá, tal y como ocurrió con Carlos Quirarte, quien no pudo evitar romper en llanto.

De acuerdo a lo visto en televisión, la abuelita del ex colaborador de Venga La Alegría se contactó con la médium para darle un mensaje, en el cual aseguraba que ella murió debido a que era mucho el sufrimiento y que no soportaba verse postrada en una cama.

El colaborador rompió en llanto al conocer el mensaje de su abuelita.

Al saber que su abuela quería contactarlo, el conductor, quien hace poco confundió al programa con Venga La Alegría, no pudo evitar romper en llanto: “No me digas porque me pone muy sentimental ahí ese tema… Es un tema muy reciente y es que toda la vida he estado muy lejos de mi familia”.

Rocío Sánchez Azuara recibe mensaje de su madre muerta

Por otro lado, Rocío Sánchez Azuara, quien acudió como conductora invitada y quien recientemente reveló que sufrió acoso sexual en el pasado, recibió un mensaje por parte de su madre, quien murió en octubre de 2020 a la edad de 97 años.

“Ella dice que se siente bien orgullosa porque tú has batallado muchísimo en tu vida… Dice que contigo ella tuvo una calidad de vida que no hubiera tenido si tú no hubieses existido”, concluyó la médium Zulema a la conductora, quien afirmó que cuido de la señora Juana Azuara Meraz desde que se enfermó.

¿Quién trabaja en Sale El Sol?

El programa matutino de Imagen Televisión se ha convertido en uno de los favoritos del público.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Sale El Sol es conducido por Carlos Arenas, Paulina Mercado, Juan Soler y Talina Fernández, entre otros. Se transmite de manera exclusiva por el canal de Imagen Televisión (3.1 en la televisión abierta).

Fotografías: Redes Sociales