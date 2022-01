Conductor de Hoy está enfermo y de luto, asegura lucha por vivir

El conductor de Hoy está enfermo y de luto, durante la transmisión fue que se sinceró sobre su dura enfermedad con la que lucha desde hace 3 años. Se trata de Arath de la Torre, quien dejó en shock al resto del elenco durante el matutino de Televisa.

Y es que en pleno foro y durante el programa en vivo, confesó que le diagnosticaron depresión desde hace 3 años, ya que no se sentía nada bien e incluso perdió las ganas de vivir.

En La Verdad Noticias dimos a conocer que Arath de la Torre se encontraba de luto tras la muerte de un familiar en pleno fin de año, a quien le dedicó un emotivo mensaje. Ahora el Conductor de Hoy está enfermo y de luto y contó cómo supo qué tenía.

Conductor de Hoy está enfermo y de luto

Arath de la Torre sufre depresión desde hace tres años.

Coincidiendo en el Día Mundial contra la Depresión y cuando la experta en el tema, que se encontraba en el programa, hablaba sobre la ansiedad y la depresión que padecen millones de personas, Arath para abrir su corazón y reveló que el conductor de Hoy está enfermo y de luto.

“Yo tengo que confesar aquí” dijo Arath de la Torre, “yo padezco de depresión desde no sé hace cuánto tiempo, pero hace 3 años me detectaron formalmente la depresión”. "No me imaginé que me fueran a detectar eso. Yo entré a urgencias con un ataque de pánico y ansiedad y salí con ansiedad y depresión".

El también actor dijo que para él era una lucha por sobrevivir, ya que ni siquiera quería levantarse.

“Era una especie de gris negra que traía todo el día. Que no quería vivir, no quería levantarme, o sea, me levantaba y ya quería que fuera de noche para regresarme a mi casa a hacer todo rápido. Lloraba a solas, no sabía que estaba pasando”.

Mientras que el conmovedor mensaje fue:

“Siempre estará en mi corazón y en el de todos sus hijos. Gracias papi, donde quiera que estés y felicidades mami por esa fortaleza tan grande que tienes, los amo”.

Depresión y la pandemia

La pandemia acrecentó las enfermedades mentales como la depresión.

Y es que este tipo de enfermedades se agravaron durante el confinamiento por la pandemia, donde incluso los expertos consideran que la pandemia podría causar más problemas de salud mental a largo plazo.

Es allí que se aconseja estar pendientes de los cambios en la actitud personal y sobre el que muestran los familiares y amigos.

Por su parte De la Torre, conductor de Hoy está enfermo y de luto, contó que le preocupa mucho lo que venga y pidió ayuda a la psicóloga Estela para diferenciar entre "un proceso normal de duelo", mismo que está viviendo y una depresión.

