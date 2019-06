Conductor de "Hoy" confirma que BESÓ a un actor de Televisa (VIDEO)

En el programa matutino "Hoy", Raúl Araiza estuvo ausente por algunos días, debido a que estuvo realizando otros proyectos, pues como recordamos, el actor de Televisa se encuentra realizando la obra de teatro "El tenorio cómico la cuarta transformación" junto con Yanet García.

En el canal de YouTube del matutino de Televisa, mostraron el detrás de cámaras y Chano Jurado aprovechó la oportunidad para entrevistar al presentador, él reveló que estuvo realizando las grabaciones de "Alma de ángel" que iniciará el próximo mes de septiembre.

Durante el detrás de cámaras, el presentador Chano entrevista a todos los conductores de la emisión de Televisa para que el público sepa un poco más de la vida de cada integrante del programa de entretenimiento.

Te puede interesar: Televisa y TV Azteca devastados tras la MUERTE de este personaje

Y es que una de las entrevistas que el comunicador le hizo a un conductor de Televisa causó asombro, al revelar un momento muy atrevido que tuvo que hacer en un nuevo proyecto.

Mira las declaraciones del conductor de Televisa

El conductor del matutino de Televisa, confesó que tuvo unas escenas atrevidas con un actor de Televisa y mencionó lo siguiente:

"Me he estado divirtiendo mucho, ya me di unos besos por ahí con el Julio Bracho, besa bien y como yo estoy poseído por una mujer..." Mencionó el conductor de Televisa.

El video que compartió el conductor de Televisa al mostrar el beso que se dio con el actor Julio Bracho, generó diversas reacciones de los internautas.

"Creó que es un papel y él hace los que se le ponen hacer, y lo hace muy bien, porque es uno de los mejores actores".

"Esto es el fin del mundo, se volvió raro el Negro Araiza, que tristeza".