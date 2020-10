Simpático conductor TRAICIONÓ a Televisa y ahora Tv Azteca lo despedirá ¡Pa´la calle!

Un famoso exconductor de Televisa en TV Azteca saldría del aire por su bajo nivel de audiencia en el programa que recientemente ha estrenado y al parecer está quedando mal con la televisora.

Tal parece que a solo tres semanas de su estreno, en redes circula que TV Azteca habría decidido sacar del aire el programa Don't no lo hagas de Adal Ramones por un fuerte motivo.

Hay que destacar este conductor estuvo por 25 años en Televisa y alcanzó el éxito en el icónico programa Otro Rollo junto a Yordi Rosado, se fue al Ajusco en 2018 tras perder su exclusividad, donde le dieron la conducción de La Academia.

Adal Ramanes fracasa en Tv Azteca

No queda duda de que el cambio de televisora de Ramones fue un shock para el medio del espectáculo ya que era uno de los personajes más emblemáticos de la empresa de San Ángel. Tras su salida, el presentador le confesó a Adela Micha que le pagaron mucho mejor en el Ajusco.

No hace mucho el exconductor de Otro Rollo estrenó el programa Don't no lo hagas luego de estar un tiempo alejado de la pantalla, sin embargo, este fue cambiado varias veces de horario ya que no convencía al público y finalmente, la cuenta de Twitter @MasFarandulaOf reveló que el programa presuntamente sale del aire, ya que el público no respondió de la manera esperada y Televisa continuó superando su rating.

El programa de concursos entre familias ofrecía 'jugosos' premios para los ganadores, sin embargo, usuarios aseguraban que el concepto no era interesante, que estaba muy largo y que Adal no encajaba como el conductor de este estilo de producciones.

Fans de Tv Azteca no quieren el programa de Adal Ramones

TE PUEDE INTERESAR: ¡CULPABLE! TV Azteca COPIÓ esta idea de Televisa para posicionar VLA

Cabe destacar que hasta el momento, TV Azteca no ha confirmado oficialmente si sale del aire de forma inmediata, si esperarán a que termine la temporada (se dijo que ya tenían grabadas 16 emisiones) o si realmente fue cancelado como se reporta, por lo que permanece en calidad de especulaciones.

¿Crees que Adal Ramones se quede en la calles tras fracaso en las televisoras mexicanas?