Condenan a actriz de “The Walking Dead” que intentó envenenar a Obama

Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- La actriz Shannon Guess Richardson de la serie de The Walking Dead, fue sentenciada a 18 años de prisión por enviar cartas contaminadas con ricino al entonces presidente Barack Obama, al ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg y al jefe de su grupo de control de armas, informaron medios estadounidenses.

Shannon Guess Richardson fue sentenciada a 18 años de prisión

Te puede interesar

La actriz que también participó en la serie de “ The Walking Dead ”, compró en Internet lejía y semillas de ricino, una toxina biológica que puede ser fatal si es inhalada o ingerida y para la que no existe antídoto ni cura. Richardson envió por correo tres cartas en mayo de 2013 desde su casa en New Boston , cerca de Texarkana, y luego se dirigió a una comisaría para implicar a su esposo, quien le había pedido el divorcio. Ella le dijo al FBI que no pensaba que las cartas serían abiertas.