Concursantes de Big Brother tuvieron que tomar terapia psicólogica

Azalia Ojeda vuelve a dar de que hablar en las redes sociales, pues después de arremeter en contra de Lupita Jones, a quien acusa de haberla intentado extorsionar, la conductora ha sorprendido al revelar varios secretos de Big Brother, reality show que la lanzó al estrellato.

"Había gente dentro de Big Brother que entró con palancas, desde la que ganó (refiriéndose a Rocío Cárdenas), Pato Zambrano... Pero yo sí hice cola, hice mi casting, llevé mis fotos. Acababa de fallecer mi papá, tenía un año, y yo me inscribí por la lana", comenzó a platicar Azalia Ojeda en entrevista para el programa Ventaneando.

Posteriormente, la conductora recordó su participación en la primera edición de Big Brother, la cual fue celebrada en 2002: "¡Yo era la mala! Decía lo que pensaba, no me quedaba callada, para todo había guerra… Nos habían hecho estudios psicológicos y me dijeron: 'Dentro de tu perfil eres una chava de carácter, te pedimos que dentro de la casa actúes como eres'”.

Azalia Ojeda revela la razón por la cual aceptó participar en Big Brother.

Ex Big Brothers quedaron afectados después del show

De igual forma, Azelia Ojeda reveló que varios de sus compañeros tuvieron que tomar terapia psicológica después de haber participado y que incluso varios de ellos fueron medicados. También mencionó que por la experiencia del reality show de Televisa, hubo quienes no quisieron seguir en el medio artístico.

Azalia reveló que varios de sus compañeros de Big Brother tuvieron que tomar terapia psicológica.

"A muchos de mis compañeros sí les afectó mucho, sí supe que varios tomaron terapia psicológica y hasta los medicaron. Sé que la China la pasó mal, Denisse La Mapacha, Diego, El Lic... De hecho, ellos sí se borraron del plano artístico, no quisieron volver a saber nada de esto" añadió la conductora al programa de Pati Chapoy.

Te recomendamos leer: Ex participante de 'Big Brother' se une a las demandas contra Lupita Jones

Para concluir la entrevista, Azalia Ojeda recordó el incidente viral que protagonizó en 2011 cuando fue apodada Lady de Polanco: "Se dijo que iba borracha, que estaba drogada; no me drogo, en su momento hubo muchas pruebas para demostrar que no era real lo que se había dicho, todo fue una manipulación del Gobierno en ese tiempo".

¿Qué piensas de las declaraciones de Azalia? ¿Recuerdas el reality show de Big Brother? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.

Fotografías: Instagram