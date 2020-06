Concursante de The Bachelor recibe a segundo hijo en parto en CASA

Bekah Martinez de The Bachelor dio la bienvenida a su segundo hijo a través de un parto en el hogar, y adelantó que el pequeño, 'nació felizmente en nuestra sala de estar”.

Bekah Martinez y su novio, Grayston Leonard

La joven de 25 años acudió a las redes sociales el sábado por la mañana para hacer el anuncio el nacimiento de su bebé y compartir las primeras fotos de su hijo, a quien aún no se le ha dado un nombre.

'Él está AQUÍ. Nació felizmente en nuestra sala de estar a las 2:52 de la mañana del 19 de junio. 7 libras, 8 onzas', comenzó el texto de la ex- concursante de The Bachelor.

Todavía no hay nombre; sugerencias bienvenidas. Historia de nacimiento próximamente”.

La primera foto vio a la nueva madre acunar a su recién nacido mientras que su hija, Ruth, una, colocó sus manos sobre la cabeza de su hermano. Las fotos también mostraron el momento exacto en que Bekah conoció a su hijo después de su parto en casa.

Ex- Bachelor sorprende al convertirse en madre

El ex alumno de Bachelor, Ali Fedotowsky, tomó los comentarios para felicitar a la ex estrella del reality show, y al padre de su bebé, Grayson Leonard.

"¡Estoy tan inspirado por ti y los nacimientos en casa! Felicitaciones a ti y a tu familia”, 'Él es perfecto', ella respondió.

El anuncio de Bekah Martinez se produce después de que compartió una dulce foto con Ruth el día antes de la llegada de su hijo.

"HOY ES MI FECHA PROGRAMADA y realmente creo que esta podría ser nuestra última foto juntos antes de que ella sea oficialmente una hermana mayor", escribió la ex- Bachelor.

"No quiero nada, ¡pero me desperté alrededor de las 6 de la mañana esta mañana con calambres cada 10-15 minutos y moco rosa + un poco de líquido (TMI, pero lo que sea), que fueron los síntomas exactos que tuve la última vez en el parto! Ella nació dentro de las 36 horas”.

Bekah Martinez con su familia semanas antes de dar a luz

Bekah Martinez recientemente compartió que estaba más preocupada por las semanas posteriores a la llegada de su hijo.

"Estoy bastante nerviosa por cómo será el período posparto o por lo que la gente llamará el cuarto trimestre. Ese fue el momento más difícil para mí' [...] Generalmente no duermes nada y sientes que te estás volviendo loco [...] 'Voy a tener que lidiar con eso, pero en lugar de simplemente acostarme en la cama con el bebé como lo hice con Ruth, esta vez también voy a cuidar a otro bebé".

Bekah anunció su embarazo en Acción de Gracias

Bekah Martinez reveló en su Podcast, Chatty Broads, el año pasado que estaba en estado de shock cuando se enteró de que estaba embarazada nuevamente.

"Llegué dos semanas tarde a mi período", comenzó la participante de The Bachelor, "De acuerdo, solo he tenido dos períodos desde que nació Ruth, así que cuando me perdí el período pensé:" Ok, mis hormonas probablemente todavía están cambiando".

También explicó que esperó otras dos semanas antes de hacerse una prueba de embarazo en el hogar.

"Aproximadamente dos semanas después, dije: "Bueno, tengo una prueba aquí en la casa. Era por la mañana y Gray [su novio] estaba en la cama con Ruth y no dije nada. pensé, lo tomaré. Por qué no".

Pero no fue la más tranquila de las revelaciones con Bekah admitiendo que las claras líneas rojas dobles la hicieron "convulsionar".

"Mi cuerpo estaba casi convulsionado. Estaba temblando tan fuerte. Estaba completamente conmocionada e incrédula".

Bekah Martinez primero saltó a la fama como favorita de los fanáticos en la temporada de Ache Luyendyk Jr. de Bachelor. Más tarde se mudó con su novio, Grayston Leonard y solo habían estado saliendo durante tres meses cuando quedó embarazada.