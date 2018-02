Concursante de Enamorándonos se lanza como cantante y las redes lo destrozan

Este chico y participante del programa quiso iniciar su carrera musical.

Uno de los programas más vistos en la actualidad es Enamorándonos, producción que inició Magda Rodríguez en TV Azteca, en este programa las peleas, infidelidades, mentiras, dramas y más, son el tema principal y ahora uno de sus concursantes es destrozado por querer ser cantante.

Algo que ha causado la curiosidad de millones de personas en donde sin duda el morbo es el tema principal de esto.

Cada vez el programa tiene cosas más explícitas, como los “amorosos” en sus actos íntimos. En donde sin duda, dejan muy poco a la imaginación.

Pero este no es el caso de la persona que a continuación te presentaremos.

Así es, estamos hablando de Oscar Tlatelpa, quién se ha convertido en una pieza fundamental del programa, pues siempre tiene comentarios neutros ante las situaciones que se presentan con los amorosos.

El pasado 25 de enero del año en curso, dio a conocer un adelanto del tema “Me gusta”, canción de su autoría, el cual tenía un ritmo urbano.

Pero fue hasta hoy, que el ahora cantante dio a conocer el tema en su canal de youtube.

A tan sólo de unas horas de haber salido, ya suma más de 20 mil visualizaciones en el canal.

El vídeo cuenta con algunos comentarios halagando su música, aunque algunos otros lo acusan de editar su voz en la canción, pues no es así como se escucha en el programa.

¡Entre dos le practicaron sexo oral a integrante de Enamorándonos!

Un amoroso de Enamorándonos salió bien servido, a quien le practicaron sexo oral por dos flechadas.

En una entrevista realizada para una famosa revista de espectáculos en México, una ex integrante soltó la sopa con tremendas revelaciones tras la salida de la productora Magda Rodríguez del programa.

El testimonio de Mauren Pantiga, alias Luna, sobre lo que vio dentro de 'Enamorándonos' desde que Magda Rodríguez renunció y que los productores provocaron significativos cambios.

¿Qué fue lo peor que viste?

“Me tocó ver sexo oral y supe que Jessica abortó. Cuando regresamos de vacaciones de diciembre, ella no llegó al llamado, se tomó una semana más y regresó muy mala de salud; no se comentó nada, pero yo me enteré que acababa de abortar de un mes, de un amoroso, y dicen los rumores que era de Jheremy”.

¿Y el sexo oral, de quién?

“Me tocó ver que las gemelas se lo hacían al Shulo, y Pamela a Michael”