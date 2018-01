Concursante de Enamorándonos es humillada en programa en vivo

Hace unos días en el programa Enamorándonos de TV Azteca, hubo un problema con una de las participantes y no se trata de Bebeshita, sino de Luna, la concursante que fue humillada en el programa en vivo.

Una publicación compartida por enamorandonostv (@enamorandonostv) el Ene 17, 2018 at 4:18 PST

El programa de Enamorándonos es actualmente uno de los shows más famosos de la televisión mexicana y esta causando mucha controversia por todas las verdades que están saliendo a la luz.

Todos sabemos que la mayoría de los que van al programa les pagan y ahora una amorosa decidió decir la verdad del programa.

La conductora del programa, Carmen Muñoz, decidió enfrentar a Luna, ya que expuso su contrato y el cual debía acatar por ordenes de la producción y ella desobedeció.

No sin antes mostrar lo que la concursante de Enamorándonos, Luna, expuso en redes sociales, ya que dijo que ir al foro donde se graba el show no es nada bueno, pues sus compañeros han hecho complot contra ella además de humillarla.

Además contó que estaba cansada de estar en el programa y que no podía abandonar el programa por un contrato que había firmado.

En televisión nacional Carmen humilló a la amorosa y le rompió su contrato además de mostrarle todas las evidencias en las que había hablado mal del programa.

Por si fuera poco cuando Luna decidió hablar Carmen la interrumpió motivo por el cual se hicieron de palabras.

"Creo que ya has hablado mucho en redes sociales, ya lo has dicho con Juan Carlos Acosta...Luna me permites el público va hablar y en este momento el público va a decidir tu destino, va a decidir tu destino, silencio", expresó Muñoz muy molesta.