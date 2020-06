Concierto virtual del 90's Pop Tour fue un rotundo ÉXITO

El día de ayer, sábado 20 de junio, los diversos cantantes que integran el elenco del 90's Pop Tour ofrecieron un concierto virtual a través de las redes sociales con la finalidad de entretener a sus fieles fanáticos con sus más grandes éxitos y así hacer más amena la cuarentena por la actual pandemia del coronavirus.

La presentación fue anunciada en días anteriores por medio de las diversas plataformas digitales, ahí se dio a conocer que algunos de los integrantes del 90's Pop Tour interpretarían los temas más emblemáticos de su carrera musical durante una transmisión que realizarían de la mano con EXA FM y AT&T, los patrocinadores.

El concierto virtual dio inicio cerca de las 8 de la noche y contó con la participación de Fey, Kabah, JNS, The Sacados, Caló, Erik Rubín, Alan y Héctor, quienes estuvieron en representación de sus respectivas agrupaciones: Magneto y Mercurio. Destacó la ausencia de Litzy y OV7, de quienes no se supo la razón por la cual no fueron incluidos en el show.

Revive el concierto virtual del 90's Pop Tour

Esta espectacular presentación tuvo una duración aproximada de dos horas, tiempo en el que los artistas anteriormente mencionados con los éxitos más emblemáticos de su carrera musical deleitaron a miles de internautas, quienes no dudaron ni un segundo en externar su emoción a través de las redes sociales al ver que sus ídolos daban su mejor esfuerzo para hacer más amena la cuarentena.

Te puede interesar: Ari Borovoy de OV7 es fuertemente abucheado en los 90's Pop Tour (VIDEO)

El 90's Pop Tour fue un gira de conciertos que reunió a los artistas más exitosos de la década de los noventas, su primera presentación fue realizada el 24 de marzo de 2017 en la Arena Monterrey y después de más de 70 conciertos divididos en tres etapas, vio su fin el 11 de diciembre de 2019 en el mismo estadio.

Fotografías: Instagram