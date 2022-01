Concierto en la azotea de The Beatles: Get Back llegará a cines IMAX

El famoso concierto de The Beatles sobre la azotea de Apple Corps en Savile Row será exhibido en salas de cine con pantalla IMAX con el nombre The Beatles: Get Back - The Rooftop Concert.

La película reducirá a 60 minutos las imágenes de la serie documental “The Beatles: Get Back”, del director Peter Jackson, que fue estrenada en noviembre en Disney Plus.

Según Deadline, el concierto de The Beatles en la azotea filmado en 1969 se estrenará en cines IMAX el 30 de junio e incluirá el concierto completo, así como una sesión de preguntas y respuestas con Jackson, quien se unirá a las salas de cine selectas via satélite.

The Beatles: Get Back

El último concierto que los fans de The Beatles nunca llegaron a ver completo.

La docuserie original incluye imágenes nunca antes vistas de la banda ensayando el que sería, sin que ellos lo supieran, su último concierto antes de decirse adiós para siempre.

Peter Jackson se encargó de restaurar una colección de más de 150 horas de audio nunca antes escuchado que traza la escritura y el ensayo de 14 nuevas canciones, originalmente pensadas para su lanzamiento en un álbum en vivo que lo acompaña.

"Estoy encantado de que el concierto en la azotea de The Beatles: Get Back se vaya a vivir en IMAX, en esa pantalla gigante", dijo Peter Jackson en un comunicado. "Es el último concierto de The Beatles y es la manera perfecta de verlo y escucharlo".

El público de Disney Plus la amó

"The Beatles: Get Back" volvió locos a los fanáticos de la banda, al ser considerado el adiós definitivo de la banda.

“The Beatles: Get Back” de Peter Jackson ya se había convertido en una valiosa aportación al universo creado por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, y de hecho Disney hizo una excepción única al permitir las groserías por primera vez.

Fanáticos y no fanáticos del cuarteto de Liverpool disfrutaron ver a la banda siendo ellos mismos mientras derrochan talento sobre sus instrumentos, una forma en la que nunca antes se les había visto.

De momento no se han dado a conocer los cines IMAX que estrenarán el concierto en la azotea de The Beatles, pero es casi seguro que sólo suceda en Estados Unidos, al menos en una primera temporada.

