Conan Gray luce SIN ROPA en atractivas escenas de su video “Heather” ¡Alucinante!

Conan Gray luce SIN ROPA en atractivas escenas de su video “Heather”

Conan Lee Gray es un famoso cantante y compositor estadounidense que comenzó subiendo vlogs y covers a YouTube cuando era adolescente y ahora está causando furor con el estreno de su nuevo video “Heather”.

Ha sido este jueves 20 de agosto, que el famoso cantante Conan Gray lanzó su video musical oficial del sencillo "Heather", dirigido por él mismo en asociación con Dillon Matthew.

Las escenas sin ropa de Conan Gray

En el video podemos ver a la artista en varias escenas artísticas e incluso sensuales, con desnudos cuidados como en la ducha o cambiándose de ropa, además donde canta sobre un triángulo amoroso bisexual.

No hace mucho Conan Gray habló sobre el último sencillo en una entrevista con Apple Music en la cual dijo: “Se trata de una chica llamada Heather. Creo que todo el mundo tiene un Heather en su vida. La persona que me gustaba mucho, mucho, estaba enamorada de Heather. No estaba enamorado de mí, y por eso, odiaba a Heather. Odiaba a Heather con todo mi corazón y mi alma.

Además, comentó que no había ninguna razón para odiar a Heather, ya que ella era una chica dulce, pura e incluso perfecta, pero que simplemente la odiaba y eso era humillante para él admitirlo.

"Heather" es parte del álbum debut estadounidense, "Kid Krow", que fue lanzado en marzo de este año. El trabajo también incluye singles como "Checkmate" y "Maniac".

Cabe destacar que se conoce que el cantante Conan Gray encontró una manera de salir de su pequeña ciudad natal de Texas al construir su propio mundo musical a partir de nada más que Garage Band y un micrófono barato pegado a una lámpara y ahora todo apunta que ve directo al éxito musical.

¿Te perece atractivo el video Heather de Conan Gray? ¿Crees que Conan Gray triunfará en la música?