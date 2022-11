Con vestido bordado y tacones Yalitza Aparicio deslumbra en un foro

Yalitza Aparicio vuelve a dar de que hablar, pues está reescribiendo sus propios códigos de estilo, tanto para el día como para la noche, pues atrás se han quedado los vestidos estampados de flores y las mangas voluminosas que ya ha usado.

Y es que en su lugar han quedado los pantalones de colores, los zapatos de tacón de infarto y prendas con guiños a sus raíces mexicanas que bien le van y deslumbran a su paso de los mejores eventos.

Porque algo es cierto, cada vez que puede, la actriz originaria de Oaxaca elige piezas que enaltecen la moda y el talento local. Su última aparición en el Museo Nacional de Antropología es la prueba contundente.

El vestido bordado de Yalitza Aparicio

Resulta que la actriz de Roma, Yalitza Aparicio, ha regalado la inspiración para salir a comer con amigas con pantalones acampanados y camisa de botones; también las claves para un evento de noche con un look de dos piezas bañado en brillos y zapatos de tacón espartano.

Pero en esta ocasión, la bella actriz da cátedra de estilo para eventos que exigen la máxima formalidad, como para asistir al Foro global de la Unesco contra el racismo y la discriminación.

Fue en este evento en donde Yalitza Aparicio demostró su pasión por los zapatos de tacón altísimos y los combinó con una prenda más tradicional, demostrando así una nueva faceta de estilo camaleónica se ha pulido con la ayuda de Pablo Rivera, estilista de celebridades como Mabel Cadena, quien ha logrado capturar la esencia única de Yalitza en cada uno de sus atuendos.

El glamuroso estilo de la actriz oaxaqueña

En la imagen se le puede ver como toda una experta en unos zapatos de tacón en tendencia 2022, donde también confirma que inicia y termina el año con los tacones más altos posibles.

Es por eso que para caminar entre las salas del Museo Nacional de Antropología, eligió un par de punta triangular con plataforma y tiras al tobillo que dan un mejor soporte al caminar.

Hay que destacar que estos zapatos espectaculares acompañaron a una capa larga con tejidos artesanales y flecos en el dobladillo de color blanco que se merece su propia sala de museo.

Cabe mencionar que en un color gris y con distintos motivos bordados, la actriz mexicana fue la mejor vestida de la noche con esta capa que no puede ser más elegante. Una pulsera y un anillo le pusieron el punto final a un look que no necesita de más accesorios para lograr destacar.

