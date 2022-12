Con un divertido video William Valdés se declara el más rebelde de su época

William Valdés fue uno de los primeros conductores en decir adiós a "Venga la Alegría", y es que en la televisora del Ajusco se acercan muchos cambios y el matutino mostrará sus nuevos rostros en 2023.

Y, aunque hay rumores de que varios se irán a Telemundo, parece que el joven se quedará en el "olvido", pues fue hace un mes cuando se dio a conocer que William Valdés fue despedido, incluso reveló que ni siquiera le avisaron, pues todavía alcanzó a grabar los promocionales navideños para la televisora.

Si recordamos, antes de aparecer en pantalla con el matutino y otros programas, William Valdés fue integrante de CD9, carrera que quiso volver a retomar con su éxito "Playa en la ciudad", pero al parecer la música tampoco es lo suyo. Fue a través de su red social que reveló sus próximos planes después de VLA.

Los nuevos planes de William Valdés

Tras dejar la música con CD9, William Valdés permaneció en TV Azteca y trabajó en VLA y Despierta América; sin embargo, actualmente no tuiene trabajo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el joven respondió a las preguntas de sus seguidores y reveló que no tiene ningún proyecto nuevo: “Todo lo que dicen es mentira. Cuando tenga algo, les dejo saber”.

Parece que William Valdés no tiene ofertas de trabajo, pues asegura que para el 2023 no hay nada plenado, pues prefiere vivir el presente y aunque el exconductor no ha aparecido a cuadro, reveló nuevamente en su red social que volvió a la actuación, pero no reveló el proyecto en el que está trabajando.

TE PUEDE INTERESAR: Sin nada de ropa William Valdés lanza una fuerte publicidad

William Valdés el más Rebelde

Rsulta que recientemente el famoso William Valdés ha demostrado por medio de un video en su cuenta de Instagram que es el más rebelde de su generación y es que aparace bailando y cantando un mix de las canciones de RBD en las que agrega un mensaje que dice:

“Soy de esa generación que salía corriendo de la escuela para no perderse ni un solo capítulo de Rebelde y que por 5 halloweens seguidos se vestía de estudia te de Elite Way”.

Cabe destacar que el famoso cantante William Valdés ha demostrado en muchas ocasiones que es fans de la música de los chicos de RBD, por lo que espera con ansias el esperado reencuentro de la banda.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram