"Con tu propia boca": Greeicy Rendón realizó fuertes declaraciones sobre sus compañeros

Increíble pero cierto, la sensual Greeicy Rendón se cansó de estas personas y les envió una fuerte indirecta a través de su cuenta de Instagram.

¿Qué pasó con Greeicy Rendón?

En esta oportunidad dejó en shock a sus seguidores con una fotografía que fue acompañada con un mensaje que fue tomado como una indirecta para las personas que dicen que son sus amigos pero hablan mal de ella a sus espaldas.

Cabe destacar que Greeicy además de ser famosa por su espectacular voz y figura, también lo es debido a su carisma y humanidad, ella es una mujer que nunca se ha visto envuelta en ningún tipo de escándalo y que en muy pocas oportunidades da ‘pie’ para que hablen mal de ella.

Greeicy Rendón realizó fuertes declaraciones sobre sus compañeros

Aquí te dejamos el mensaje de Greeicy Rendón:

”Cuando te empieza a ir bien, las personas cercanas y tus colegas empiezan a tener cosas malas que decir de ti y más triste aún cosas inventadas sobre ti. Afortunadamente he aprendido poco a poco a no quedarme con lo que vienen a decirme de los demás. NO TE QUEDES CON LO QUE TE DICEN DE LOS DEMÁS, QUÉDATE CON TU PROPIA EXPERIENCIA DE LOS DEMÁS. La vida es tan justa que no te da nada que no merezcas, por eso cada quien va llegando a donde tiene que llegar y TEN CUIDADO PORQUE QUIZÁS LA PUERTA POR DONDE ENTRAN LAS GRANDES COSAS LA ESTÁS CERRANDO CON TU PROPIA BOCA.”

Greeicy Rendón realizó fuertes declaraciones sobre sus compañeros