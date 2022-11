Con tristeza Yosstop revela la afección de su hija que no le permite amamantarla

La Youtuber mexicana Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop se encuentra ahora disfrutando de su familia, pues en este momento se encuentra descubriendo de lo que se trata la maternidad.

Y es que la polémica celebridad de las redes sociales parece haber dejado atrás su etapa más irreverente, misma que la llevó incluso a pisar la cárcel, y ahora mismo está cuidando de su primera hija.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, recientemente la influencer anunció que compartirá en vídeo el nacimiento de su hija, a la cual ya tiene en sus brazos pero de la que detalló que tiene una afección que no le permite amamantarla.

YosStop revelá las complicaciones de su hija

La famosa reveló en sus redes sociales esta afección de su hija

De manera triste Yoseline Hoffman, compartió a través de sus redes sociales su tristeza y preocupación debido a que su hija nació con una afección que le perjudica amamantarla de manera adecuada, pues nació con Frenillo III.

Esta condición impide que la bebé pueda hacer succión de manera adecuada y provoca dolor en la madre, por lo que significa que el bebé no puede elevar la punta de la lengua hacia el paladar con la boca totalmente abierta.

El frenillo lingual es el pliegue de membrana que se encuentra debajo de la lengua y que conecta a esto con el suelo de la boca, por lo que cuando este pliegue es muy corto se denomina Anquiloglosia o Frenillo lingual corto, del cual existen cuatro tipos y la hija de YosStop tiene el tipo 3.

Aunque cabe resaltar que la mayoría de los bebés nacen con el frenillo corto, y con el paso del tiempo este se va perfeccionando a medida que la lengua se mueve de forma eficaz.

Sin embargo cuando un bebé presenta este tipo de problema puede tener dificultades para realizar los movimientos de la lengua pues no está liberada y no tiene la suficiente capacidad de elevación, esto provoca que la lengua no pueda colaborar con el correcto desarrollo del paladar del bebé.

Esta afección puede corregirse con el tiempo, sin embargo en ciertos casos hace falta la intervención quirúrgica, esto lo debe diagnosticar un médico.

¿Cuántos años tiene YosStop?

La famosa Yoseline Hoffman, se ha convertido en madre a los 32 años de edad y ha tenido un año difícil pues celebró su cumpleaños anterior cuando aún se encontraba tras las rejas, por lo que agradece que todo haya sido muy diferente ahora.

